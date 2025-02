Internews24.com - Juventus Inter, Lautaro finisce nel mirino. E Inzaghi ha smontato una catena…

Leggi su Internews24.com

di Redazioneanalizzata da Repubblica, il quotidiano si sofferma su alcuni aspetti che non hanno funzionato nei nerazzurrineldi Repubblica, il quotidiano si è soffermato sul big match dello Stadium, vinto dalla squadra di Motta.La versione odierna de La Repubblica punta il dito contro i nerazzurri e non mancano le critiche all’. Si parte dalle dichiarazioni di Mkhitaryan sulla squadra poco “focalizzata”, ma secondo il quotidiano la presunzione non spiega a pieno 14 dei 28 gol incassati in stagione arrivati dopo il 70? (la metà).LA SITUAZIONE – «Molto hanno fatto, a Torino, le prestazioni dello stesso Mkhitaryan, Calhanoglu,(quest’ultimo a segno con gol o assist nel 2025 contro Venezia, Bologna, Empoli e Lecce ma a secco con Milan, Fiorentina e Juve).