Juventus-Inter la sostituzione di Bastoni è enigmatica | motivi tattici o errore di valutazione?

Il mese di febbraio si sta rivelando un vero snodo drastico per le sorti del campionato. Soprattutto nelle zone alte, tra il Napoli al secondo pareggio consecutivo e l’che ha incassato due sconfitte in poco più di una settimana.La sconfitta contro la– e il mancato sorpasso ai partenopei – getta un’ombra su una squadra che spreca, non incide e si deconcentra nei momenti più importanti. Gli errori di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi pesano, così come i due pali di Denzel Dumfries (a ricalcare la sfortuna del momento).Ma sul tavolo degli imputati c’è anche la scelta di Simone Inzaghi di sostituire Alessandro, intorno al 62esimo. Una decina di minuti dopo, al 74esimo, arriva il gol-vittoria della. Unache, dopo due giorni, viene contestata e/o non compresa.