Juve tutto per la conferma di Kolo Muani Sissoko | Ha doti straordinarie

Bologna, 18 febbraio 2025 – La missione di Cristiano Giuntoli è una sola:re. L’impatto dell’attaccante francese è stato straordinario e oltre ai gol (cinque) c’è stato il prezioso assist di domenica allo Stadium contro l’Inter. Una ruleta, la classica giravolta, poi un colpo di esterno volante prima di cadere per il piattone di Conceicao.segna e fa segnare, attacca l’area ma apre anche spazi: è l’attaccante ideale per Thiago Motta. Non a caso, il tecnico lo ha fortemente voluto. Accontentato. Ora, però, scatta la missione bis: acquistarlo definitivamente. Prestito e riscatto Il direttore dellaè già al lavoro perre per le prossime stagioni Randal. Non si parla, per ora, di un acquisto definitivo a giugno, bensì di un prestito oneroso e riscatto nel 2026.