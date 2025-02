Juventusnews24.com - Juve Inter, emerge un retroscena su un big nerazzurro: «Non ha preso bene la sostituzione». La ricostruzione di cosa è successo

di RedazionentusNews24unin merito al confronto diretto dell’Allianz Stadium: il giocatore si è arrabbiato per unaavvenuta nel corso della partitissimaun granderelativo a. Secondo quanto traspare dal Quotidiano Sportivo, questo riguarda Alessandro Bastoni. Il difensore è stato sostituito al 62? della partitissima contro dell’Allianz Stadium, ma non ha gradito tantissimo la.Il difensore, infatti, era conscio di stare giocando una grande partita e non trattenuto la propria delusione. Delusione fortemente amplificata, se si pensa che il goal di Conceicao è arrivato proprio dal lato che occupava in campo in difesa.Leggi suntusnews24.com