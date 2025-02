Juventusnews24.com - Juve Inter, cosa è successo nello spogliatoio tra primo e secondo tempo? Lo confessa Koopmeiners, ecco cosa si son detti da squadra

di RedazionentusNews24durante l’vallo del match: la rivelazione diTeunvenuto in conferenza stampa per analizzare la prossima partita dellacontro il PSV svelando un retroscena su quanto accaduto nell’vallo della sfida contro l’PER– «Dopo la partita abbiamo detto che per il morale è stato buono. Nell’vallo abbiamo detto che dobbiamo fare meglio nel possesso, essere disponibili, abbiamo visto subito come nei primi 10 secondi abbiamo fatto bene e avuto un’occasione davanti. È stato diverso tra. Quando fai questo hai anche energia positiva per fare ancora, anche in difesa ti senti più energico per farlo rispetto a quando non hai la palla».