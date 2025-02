Calciomercato.it - Juve, dalla Spagna: tutto pronto per Zidane, ha realizzato il suo sogno

Il tecnico francese sta già lavorando per il suo nuovo incarico. In carriera, finora, ha allenato soltanto il Real Madrid, col quale ha vinto 11 trofeista per tornare in panchina. Non manca tanto e nemmeno poco, ma inlo danno per certo. Si parla di accordo raggiunto, con il tecnico francese che sta già lavorando sottotraccia per il suo nuovo incarico.per, hail suo(LaPresse) – Calciomercato.itntus,allenerà la FranciaNiententus, nonostante il blitz recente a Torino e l’incontro informale con Giuntoli. A meno di clamorose sorprese il futuro di ‘Zizou’ sarà alla guida della Francia. Per il ‘Mundo Deportivo’ èfatto tra l’ex fuoriclasse bianconero e la Federcalcio transalpina. L’accordo nell’aria da tempo, e in qualche modo era stato ventilato da Deschamps.