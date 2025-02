Sport.quotidiano.net - Juve a caccia degli ottavi contro il Psv. Motta: “Serve una grande partita”

Eindhoven, 18 febbraio 2025 – Archiviata la vittoria sull’Inter, che ha datofiducia, lasi rituffa in Champions League con l’obiettivo di ottenere glidi finale, in programma a marzo, nel ritornospareggiil Psv Eindhoven. I bianconeri difendono il due a uno dell’andata e avranno a disposizione due risultati su tre per passare il turno, ma non ci sarà molto spazio per fare calcoli e la concentrazione dovrà essere massima. C’è anche la possibilità dei supplementari e i rigori se ladovesse perdere con un gol di scarto. Il Psv, invece, è obbligato a vincere e se lo facesse con due gol di scarto otterrebbe la qualificazione, ma ladi oggi ha una pasta diversa, viene da una serie di vittorie consecutive e si è rilanciata pure in campionato: ci sono possibilità di aiutare il ranking italiano.