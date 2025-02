Oasport.it - Julia Simon regala un altro oro alla Francia nell’individuale dei Mondiali. Comola miglior italiana

A Lenzerheide, in Svizzera, si è disputata la sesta gara dei2025 di biathlon: la 15 km individuale femminile è stata vinta dtransalpina, che ha preceduto la svedese Ella Halvaon e l’altra francese Lou Jeanmonnot. In casa Italia lae è stata Samuela, 15ma.La medaglia d’oro, nonostante un errore all’ultimo poligono, vafrancese, che trionfa in 41’27?7, andando a precedere la svedese Ella Halvaon,quale non basta il 20/20 al tiro, che si deve accontentare dell’argento con un ritardo di 37?8.La svedese difende la piazza d’onore per 1?4 nei confronti dell’altra transalpina Lou Jeanmonnot, terza, con un bersaglio mancato nella prima serie, a 39?2, mentre resta ai piedi del podio, nonostante lo zero trovato al poligono, la finlandese Suvi Minkkinen, quarta a 1’15?3.