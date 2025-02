Game-experience.it - Judas verrà rinviato al 2026 e lo sviluppo è problematico in Ghost Story Games? Ne parla Jason Schreier

Dopo anni di attesa, il destino disi fa sempre più incerto. Secondo, giornalista di Bloomberg, lo sparatutto narrativo inpressonon uscirà nel 2025 come inizialmente previsto e potrebbe esserealhato della difficile situazione dello studio fondato da Ken Levine, evidenziando problemi interni e una gestione travagliata che hanno portato molti sviluppatori ad abbandonare il progetto. Lo studio, nato nel 2014 dopo la chiusura di Irrational, non ha ancora pubblicato alcun titolo e il continuo turnover del personale ha lasciato molti artisti e designer senza alcun lavoro pubblicabile nei propri portfolio.Proprio in tal senso secondo alcune testimonianze, Ken Levine stesso sarebbe una delle cause principali delle difficoltà, con il director che starebbe adottando un approccio alloconsiderato caotico e frustrante.