Juan Bernabé ancora barricato a Formello Lotito disperato per l’ex falconiere della Lazio | Problema serio | non se ne vuole andare

È passato più di un mese da quandoè stato licenziato in tronco dalla, madel club biancoceleste ènel suo alloggio del centro sportivo di. La conferma arriva direttamente dal presidente Claudio, che parlando con alcuni giornalisti dice: «È un, perché ora si è asserragliato là dentro e nonuscire. Stiamo attivando tutte le azioni di carattere legale per far sì che ciò accada, perché quello che è successo è vergognoso». Peraltro, fa notare il proprietario, non è la prima volta chesi rende protagonista di una vicenda di questo tipo. «È una cosa che lui già aveva fatto col Benfica ed è stato cacciato. Corsi e ricorsistoria.», spiega.Le foto sui social e il licenziamentoIlè stato licenziato in tronco lo scorso gennaio dopo che aveva postato sui social un’immagine delle sue parti intime dopo un’operazione chirurgica al pene, aggiungendo anche alcune frasi sulle sue abitudini sessuali e su Benito Mussolini.