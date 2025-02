Lanazione.it - José González all’Estate Fiesolana: al via la corsa ai biglietti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 febbraio 2025 - Cantautore tra i più apprezzati della scena internazionale, sound raffinato e profondo,sarà in concerto sabato 12 luglio al Teatro Romano di Fiesole, per l’unica data italiana del tour 2025 promossa da Ponderosa. Il concerto è organizzato dall’agenzia A-live nell’ambito del festival Estate2025..I, posti numerati da 40,25 a 51,75 euro, sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Classe 1978, sul passaporto di, alla voce nazionalità, c’è scritto “svedese”, ma sarebbe più corretta la dicitura “mondo”. Un musicista in continua evoluzione che, dal vivo come in studio, non conosce limiti né latitudini, unendo con eleganza l’essenza alla forma.