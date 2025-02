Calciomercato.it - Jolanda De Rienzo scagiona Conte: “Può fare solo quello, guardate Juve e Milan” | ESCLUSIVO

La giornalista e conduttrice a ‘Napoli Zone’ su Calciomercato.it difende il tecnico azzurro e applaude RaspadoriIl Napoli sta passando un periodo non particolarmente brillante, soprattutto per questioni di infortuni e poche alternative a disposizione in determinati ruoli. Il ko di Buongiorno è stato pesante, così comedi Neres che è diventato l’uomo di maggior qualità degli azzurri dopo la partenza di Kvaratkshelia, poi non rimpiazzato. Okafor non è stato ancora sganciato da, che è reduce da ben tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio nell’ultimo turno.Antonio(LaPresse) – calciomercato.itAll’Olimpico Dia ha beffato il Napoli nel finale acciuffando il 2-2 in una partita in cui comunque la squadra di Baroni avrebbe meritato almeno un punto. Pareggio che lascia rammarico sicuramente per le modalità, ma che non può far arrabbiare più di tanto.