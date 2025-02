Agi.it - Joao l'astro nascente, perché nel tennis sta impazzando il 'Fonsequismo'

AGI - In Sudamerica e tra i fan didella Generazione Z impazza il '', come è stato ribattezzato il tifo per Jaao Felix, il brasiliano nuovodella racchetta che domenica all'età di 18 anni, 5 mesi e 26 giorni ha conquistato il suo primo torneo Atp a Buenos Aires, settimota più giovane a riuscirci nell'era Open. Sui social è un fenomeno dilagante e lo ha celebrato persino il Comitato olimpico brasiliano che su X ha scritto "ta' on", "il '' si accende". Il sito della Copa America ha scritto che il "è di moda" e anche quelle degli Us Open ha reso omaggio al campioncino di Rio de Janeiro. La parola è entrata anche nel lessico anglofono come sinonimo di tifo per ilta, soppianto l'antico significato legato alla corrente filosofica che seguiva il gesuita Pedro da Fonseca che si ispirava ad Aristotele.