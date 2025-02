.com - Jesina / Terreno del Carotti non disponibile, antistadio abbandonato a se stesso

La protesta di dirigenti e squadra leoncella alla ripresa degli allenamenti del martedì. Nessuna comunicazione preventivaJESI, 18 febbraio 2025 – Sorpresa per staff tecnico e giocatori dellaquesto pomeriggio che, alla ripresa degli allenamenti, hanno trovato i cancelli di ingresso aldi gioco chiusi ed è stato detto loro per una ordinanza di chiusura di due giorni. Fai clic qui per vedere lo slideshow.Allotempo sono stati dirottati all’ma qui la situazione era difficile in quanto hanno trovato di tutto dalle sedie abbandonate in mezzo al campo, alle reti delle porte rotte, addi gioco non segnato per delimitare aree di rigore e linee laterali, nessuna sistemazione al fondo. Anche i bagni della struttura praticamente inutilizzabili.Nel tardo pomeriggio la segnalazione alla nostra redazione da parte dei dirigenti leoncelli con tanto di documentazione ed anche proteste per una situazione che sembra diventata una sorta di normalità quotidiana e, soprattutto, perchè nessuna comunicazione da parte del gestore era avvenuta circa la indisponibilità deldi gioco che avrebbe indotto i dirigenti a trovare una eventuale alternativa.