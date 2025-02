Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, questa è la sua nuova "umile" dimora? Scenari clamorosi dopo la sospensione

Tre mesi di stop fino al 4 maggio, tre giorni prima dell'avvio degli Internazionali di Italia, e il divieto di allenarsi in circoli, con i membri del proprio staff, fino al 13 aprile.sarà costretto a saltare cinque tornei, ma nel patteggiamento con la Wada è riuscito a salvare le partecipazioni al Roland Garros, al Masters 1000 di Roma e a Wimbledon. Inevitabilmente, però, dovrà trovare nuove persone per allenarsi. La Repubblica ha provato a fare dei nomi, uno di questi è la suggestione Rafa Nadal, che però ovviamente ha altri progetti. L'ultimo in ordine di tempo ad aver lasciato il tennis è Diego Schwartzman, argentino, 32 anni, ex numero 8 Atp, a cui proprioaveva dedicato un pensiero per il ritiro. Altrimenti le possibilità sono quelle di Delbonis e Krajinovic, freschi ex che potrebbero accettare di passare un paio di mesi