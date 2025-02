Gqitalia.it - Jacob Elordi con le basette alla Bridgerton ci dà degli indizi su chi interpreterà nel suo prossimo film

Leggi su Gqitalia.it

Ledisono state le grandi protagonisti dell'ultima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Non sonoqualsiasi, perché vanno oltre i canoni estetici del nostro tempo e ricordano quelleuomini del XIX secolo. Ecco perché, quandoè apparso sul red carpet di Berlino per presentare The Narrow Road To The Deep North, La strada stretta verso il profondo Nord, la serie tratta dal romanzo dello scrittore Richard Flanagan di cui è protagonista, c'è stata una vera esplosione di commenti e i meme hanno invaso Internet. In molti l'hanno paragonato direttamente a un personaggio dei, in particolare ad Anthony, interpretato da Jonathan Bailey, e altri ancora a Javier Milei, il presidente argentino.Una volta esaurita la vena umoristica, ci si è chiesti perchéavesse cambiato il suo look e se fosse in qualche modo l'ennesima espressione dell'attuale method dressing, così in voga ai red carpet e consistente nel vestirsi ispirandosi al personaggio che si interpreta.