Liberoquotidiano.it - J.D. Vance scuote l'élite Ue con i principi liberali: verso nuovi equilibri

Ebbene sì, per una volta diamo ragione alle tante anime belle spaventate da Donald Trump, dai suoi primi atti esecutivi: il neopresidente americano è “folle”. Le sue decisioni sono spesso imprevedibili, le sue espressioni esagerate, la sua azione del tutto al di fuori delle convenzioni e delle regole accettate. Ma basta questo per fare di lui un pazzo? E può considerarsi folle chi si è ripromesso di mettere in ordine un mondo impazzito? Non è stato forse un impazzimento generale l'aver promosso una visione del mondo, quella della cultura woke, che ha voluto imporre a tutti un modo di pensare in contraddizione con il buon senso e con secoli di civiltà? La domanda da porsi è, allora, un'altra: si può pensare di scardinare un “sistema” che si era fatto potente e pervasivo, intollerante e illiberale, venendo a patti con esso e scendendo sul suo terreno di gioco? A tutta evidenza era impossibile.