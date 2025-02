Italiani in fuga dalla Sanità pubblica spesi 406 miliardi nel privato

Lanotiziagiornale.it - Italiani in fuga dalla Sanità pubblica, spesi 40,6 miliardi nel privato

Nel 2023 la spesa sanitaria privata delle famiglie italiane ha superato i 40di euro, confermando un trend di crescita che lascia poco spazio a dubbi: il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce più cure universali. Non è un’opinione, ma un fatto documentato dal report Gimbe, che fotografa il paradosso italiano: paghiamo più di altri paesi europei per prestazioni sanitarie, eppure rinunciamo sempre di più alle cure.Secondo il rapporto, quasi il 40% di questa spesa privata riguarda prestazioni inutili, esami diagnostici e terapie inefficaci che ingrassano un mercato sanitario sempre più orientato al profitto. Nel frattempo, chi non può permettersi il superfluo, rinuncia anche al necessario: nel 2023, 4,5 milioni di persone hanno dovuto dire addio a visite ed esami diagnostici, 2,5 milioni di loro per motivi economici.