Oasport.it - Italia protagonista anche alle Olimpiadi Invernali 2030: lo speed skating sarà a Torino

Non solo ledi Milano-Cortina 2026. Ciun pezzo d’nell’edizione successiva, quella che verrà ospitata dAlpi Francesi, visto che il pattinaggio di velocitàin quel di. L’annuncio oggi di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: “Lesi chiamano delle Alpi francesi, ma vedono protagonisti il Piemonte e la città di”.E aggiunge: “Il nostro territorio ha saputo candidarsi per raccogliere la grande opportunità offerta da questo evento internazionale di poter ospitare una parte delle gare, nello specifico quelle di pattinaggio, che avranno sede all’Oval a. Questa è una notizia molto importante che permette al nostro Piemonte di agganciarsi all’evento olimpico, di poter accedere a finanziamenti importanti per tutto il nostro sistema neve e soprattutto di poter godere di quell’immagine e della promozione che nelriporterà le Alpi piemontesi sotto i riflettori di tutto il mondo”.