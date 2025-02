Unlimitednews.it - Italia-Bulgaria, ambasciatrice Zarra incontra ministro Difesa Zapryanov

SOFIA (ITALPRESS) – L’d’a Sofia, Giuseppina, hato, per un saluto di commiato, ildellabulgaro, Atanas, per esaminare aspetti dell’agenda bilaterale nel campo dellae della sicurezza. All’incontro era presente anche il Capo di Stato Maggiore della, Emil Eftimov.All’inizio dell’incontro sono stati riaffermati i legami di amicizia e sottolineate le eccellenti relazioni di cooperazione tra i due Paesi che vengono continuamente intensificati, soprattutto nel campo delle attività di esercitazioni militari e di addestramento congiunte e dello scambio di esperienze. In particolare, ilha espresso soddisfazione per l’eccezionale contributo della Repubblicana quale Nazione quadro del Multinational Battle Group della NATO in Bulgari, ringraziando anche l’per il suo impegno.