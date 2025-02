Tvzap.it - Italia, bimba sbranata a 9 mesi dal pitbull di famiglia: papà indagato

a 9daldiper omicidio colposo e omessa custodia e vigilanza del cane il padre delladi 9uccisa daldiin casa ad Acerra, in provincia di Napoli. Lo ha stabilito la Procura di Nola. Il 25enne, secondo quanto da lui stesso riferito alla polizia, non si era accorto di quanto accaduto perché si era addormentato. Ora emergono però nuovi elementi sul genitore. a 9daldiLa Procura di Nola ha avviato un'indagine sulla morte di Giulia, la bambina di 9uccisa daldi