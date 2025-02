Dilei.it - Isola dei Famosi, “Mediaset potrebbe cancellare lo show”: l’indiscrezione

Il futuro de L’deiappare tutt’altro che roseo. A pochi mesi da quella che dovrebbe essere la data di messa in onda dello, le sorti del reality sembrano appese a un filo: tanto che, secondo le ultime indiscrezioni,starebbe pensando addirittura di cancellarlo dal palinsesto., addio all’dei?Brutte notizie per i fan de L’dei: la nuova edizione dellosarebbe dovuta partire, come di consueto, in primavera, mastarebbe pensando di cambiare le carte in tavola. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, i vertici di Cologno Monzese vorrebberoil reality dal palinsesto di Canale 5: “News: salta L’dei?” ha scritto il popolare autore televisivo su X. Un’indiscrezione che, alla luce dei risultati deludenti dell’ultima edizione del programma, appare tutt’altro che infondata.