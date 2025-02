Cataniatoday.it - Irama in concerto alla Villa Bellini

Leggi su Cataniatoday.it

Dopo l’annuncio del suo primoallo Stadio di Milano previsto per l’11 giugno 2026 e il doppio sold out dei due live di Milano all’Unipol Forum di Assago previste per il 21 e 23 maggio di quest’anno,comunica le prossime date del suo tour estivo nei principali festival italiani. Il.