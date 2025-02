Chiccheinformatiche.com - iPhone 17 Air sarà così? Il video che circola nel web

L’identikit di17 Air si sta delineando sempre più chiaramente. Negli ultimi giorni sono emerse numerose conferme sul design, con tutte le fonti concordi su un profilo ultrasottile – si parla di appena 5,5 mm – e un retro dal look innovativo. Apple sembra aver optato per un’inedita fascia orizzontale a forma di pillola che attraversa l’intera larghezza del dispositivo, integrando sia il flash LED che l’unica fotocamera. Una scelta stilistica che richiama il Pixel 9 e che potrebbe trovare spazio anche sulla serie17 Pro con un’interpretazione dedicata.17 Air? Spunta un renderingAnche ilrender pubblicato su YouTube dal canale Front Page Tech di Jon Prosser rafforza questa ipotesi. Le immagini, mostrate con largo anticipo rispetto al lancio previsto per settembre, potrebbero offrire un’anteprima fedele del design definitivo di17 Air.