Bolognatoday.it - “Io non sto zitta! “ da un’idea di Gaia Chon attrice e counselor olistica

Leggi su Bolognatoday.it

“Io NON sto! “Dadi.Prosegue il format dell’artista e insegnante di yoga dedicato al rispetto ed alla gestione delle emozioni, anche della rabbia.Un invito alla non violenza ma anche all’attivarsi, al non stare zitti davanti ai soprusi.