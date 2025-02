Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo si tiene fuori dalle offerte pubbliche di scambio, dichiara Messina

"In un contesto di mercato in cui si stanno susseguendodie di acquisto, con una dinamica spesso caotica e confusionaria, noi ribadiamo che da tutto questo staremo, non siamo interessati in nessun modo a rimanere a coinvolti in quello che sta accadendo". Lo ha detto Carlo, amministratore delegato diin collegamento con la Nuvola Lavazza dove si svolge la Giornata della Compagnia di San Paolo.