Interrogazione sui giornalisti. Interviene Elisei

L’presentata da alcuni consiglieri di maggioranza, relativa al presunto conflitto d’interesse di alcunidel Piceno che sono anche dipendenti pubblici, scalderà il consiglio comunale previsto per oggi pomeriggio alle 15 al palazzo dei Capitani. Sulla vicenda, ieri, è intervenuto anche il presidente dell’Ordine deidelle Marche, Franco, che ha avuto un colloquio con il sindaco Marco Fioravanti. Nella telefonata,ha cercato di chiarire con il sindaco i motivi e i reali obiettivi di unache nella sua genericità metteva in discussione la libertà di stampa e il diritto di critica, inaccettabile in democrazia, con effetti controproducenti per tutte le parti in causa. Il presidenteha sottolineato che la figura di impiegato non è incompatibile con una collaborazioneca, a meno che non lo impedisca l’ente di riferimento.