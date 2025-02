Inter-news.it - Inter, scossa dalla dirigenza? Unione per superare il momento!

A distanza di due giorni dal match contro la Juventus, l’torna ad allenarsi alla Pinetina per preparare la gara casalinga contro il Genoa in programma sabato 22 Febbraio. IL PUNTO – La supersfida contro la Juventus all’Allianz Stadium ha lasciato notevoli strascichi all’no dello spogliatoio dell’che ha visto sfumare il sorpasso sul Napoli a due settimane dal big match del Maradona. Per questo motivo, laha scelto di confrontarsi con il gruppo e con Inzaghi per dare unain vista di un finale di stagione ad alta tensione. L’, ancora in corsa su tre fronti, infatti, si prepara ad affrontare un mese decisivo, con la probabilità di sfidare in Champions un’avversaria tra Milan e Juventus, le due italiane che sono state in grado di imbrigliare gli schemi tattici di Simone Inzaghi.