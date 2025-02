Inter-news.it - Inter, ripresa degli allenamenti: due a parte! Novità su Thuram – Sky

Leggi su Inter-news.it

Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus, l’si è ritrovata ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato. Simone Inzaghi ha guidato l’allenamento odierno con il gruppo quasi al completo, con due sole eccezioni così come riportato da Sky Sport.sul fronte.DIFFERENZIATO –ad Appiano Gentile, Inzaghi ha guidato l’allenamento con due sole eccezioni: Marcuse Carlos Augusto hanno infatti svolto un lavoro differenziato. L’attaccante francese, che già da qualche settimana sta gestendo la propria condizione fisica per evitare sovraccarichi, ha lavorato arispetto al resto dei compagni. La sua situazione non sembra destare particolari preoccupazioni, ma lo staff medico nerazzurro preferisce gestirlo con prudenza per evitare possibili ricadute.