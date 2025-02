Inter-news.it - Inter, passo lento per lo scudetto. Anche il Napoli non accelera – CdS

Leggi su Inter-news.it

vanno a rie nessuno va in fuga verso loin questo periodo di partite. Errori e stop da una parte e dall’altra.si fermano, non vincono e vanno ad unestremamenteper essere in corsa per lo. I punti rispetto alle scorsi stagioni sono di meno, così come la distanza tra prima e seconda. Adesso i nerazzurri sono a -2 e hanno appena fallito l’occasione di sorcontro la Juventus. Ilè in testa al campionato dalla sesta giornata col Monza e ha abbandonato la vetta solo in un’occasione in favore dell’Atalanta. La squadra di Inzaghi è rimasta sempre indietro ed in maniera costante: -2, -3 o massimo -4 per due giornate.PERIODO – Da gennaio in poi ilsi è rallentato clamorosamente. Ilviene da tre pareggi consecutivi, mentre l’ha perso due degli ultimi tre match pareggiandoil derby col Milan prima.