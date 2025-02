Inter-news.it - Inter, operazione ripartenza dopo la Juventus. Con il Genoa due cercano il riscatto! – Sky

L’punta subito a ripartirela sconfitta contro laper 0-1: di seguito gli ultimi aggiornamenti in merito alla squadra nerazzurra in vista del.IL PUNTO – L’si presenta al match casalingo contro il, valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, con la volontà di tornare ai tre puntil’amaro ko contro ladi domenica 16 febbraio. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale ha sottolineato come i due attaccanti titolari dell’arrivino al match contro i rossoblù: «Lautaro Martinez poteva segnare nelle 4 partite in cui è rimasto fermo, dato che ha avuto occasioni in più o meno tutte le sfide. A ciò si è aggiunto il problema di Thuram, il più brillante finora all’. Il francese ha bisogno di recuperare per essere al meglio nelle prossime sfide dei nerazzurri, con l’obiettivo di tornare al golessere stato rallentato dai problemi fisici».