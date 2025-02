Internews24.com - Inter Monza Primavera 4-1: altro poker per la squadra di Zanchetta! Nerazzurri al secondo posto

di Marco BlasiAppuntamento alle ore 16 per, la sfida valevole per il 26° turno di campionato: seguila live con noiTutto pronto per, la sfida del 26° turno del campionato di1 avrà inizio alle ore 16. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.CRONACAINIZIA IL MATCH7? Nessuna occasione da rete in questi primi minuti del match.15? Grande chance per icon De Pieri che di destro da pochi passi non è riuscito a trovare la gioia del gol.20? Ancora De Pieri! Questa volta il numero 30 scambia con Berenbruch e conclude trovando l’vento miracoloso del portiere brianzolo.23? Garonetti si inserisce e va vicino al gol del vantaggio.35? Guizzo di sinistro di Spinaccè, ennesima parata di Mazza.