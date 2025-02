Inter-news.it - Inter-Monza Primavera 1-0 al 45?: zampata vincente di De Pieri

Si è concluso con il risultato di 1-0 il primo tempo al Konami Youth Centre di Milano la sfida di1 tra l’e il. (QUI il Live)VANTAGGIO – Al duplice fischio, la sfida trasegna 1-0. Partono subito bene i padroni di casa, con un pressing costante dalle parti dell’estremo portiere brianzolo. Al 16? prima occasione per l’: finta di corpo di De, palla sul piede destro e conclusione in diagonale che viene respinta da Mazza. Al 24? altra occasione per i nerazzurri, punizione dalla trequarti, sfera che rimbalza in area di rigore e Garonetti sfiora di testa. Anche alla mezz’ora continua il pressing dell’che non lascia spazio alle idee delche continua a inseguire. Al 37? altro brivido con Spinacce che da dentro l’area tira sul primo palo ma Mazza è bravo a smanacciare in angolo.