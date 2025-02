Internews24.com - Inter Monza Primavera 0-0 LIVE: prima chance nerazzurra con De Pieri

di Marco BlasiAppuntamento alle ore 16 per, la sfida valevole per il 26° turno di campionato: seguilacon noiTutto pronto per, la sfida del 26° turno del campionato di1 avrà inizio alle ore 16. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACAINIZIA IL MATCH7? Nessuna occasione da rete in questi primi minuti del match.15? Grandeper i nerazzurri con Deche di destro da pochi passi non è riuscito a trovare la gioia del gol.20? Ancora De! Questa volta il numero 30 scambia con Berenbruch e conclude trovando l’vento miracoloso del portiere brianzolo., IL TABELLINO: 0-0(4-3-3): 1Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De, 11 Spinaccè, 27 Pinotti.