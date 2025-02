Inter Marotta e Inzaghi uniti | dirigenza presente ad Appiano

Leggi su Ilnerazzurro.it

Due giorni dopo la sconfitta allo Stadium di Torino, i nerazzurri devono prepararsi per i prossimi impegni. Un 1 a 0 a favore della Juventus difficile da archiviare e digerire per l’, che non sfrutta così la possibilità di sorpassare il Napoli in classifica. Per ripartire al meglio, il presidente Beppee lahanno deciso di fare una visita adGentile., Ausilio e Zanetti adDue giornate di distanza dallo scontro diretto al vertice: prima della trasferta del Maradona contro il Napoli, l’dovrà passare dalla partita casalinga contro il Genoa. Nel mezzo tra le due partite di campionato, invece, c’è il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio.In questo febbraio, i nerazzurri di Simonesono riusciti ad accorciare di poco sui partenopei di Antonio Conte – ma fallendo clamorosamente prima l’aggancio (il 3 a 0 subito a Firenze) e poi il sorpasso (l’1 a 0 in Juventus-).