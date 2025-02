Rompipallone.it - Inter, le ultime su Thuram: l’indizio non lascia dubbi

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 18 Febbraio 2025 20:03 di redazioneDa Appiano Gentile arrivano informazioni importanti sulle condizioni di: i tifosi aspettano con ansia i tempi di recupero.La sconfitta a Torino contro la Juventus è una ferita ancora aperta in casa: la squadra guidata da mister Inzaghi non ha affatto giocato una brutta partita, ma non è stata in grado di concretizzare al meglio le tante occasioni da gol avute contro i rivali di sempre. È mancata la solita efficacia offensiva e, soprattutto, è mancato Marcus, che dopo aver subito una forte botta alla caviglia durante il match casalingo con la Fiorentina, è stato costretto ad allenarsi sempre a parte. Dall’infermeria nerazzurra arrivano ulteriori informazioni sulle sue condizioni.non rientra in gruppo: si allenerà ancora a parteLa scelta dello staff medico è di continuare a farlo allenare da solo per poi reinserirlo gradualmente con il resto del gruppo.