Inter-news.it - Inter-Genoa, occasione per Zielinski dall’inizio? Una sensazione in vista dei prossimi impegni

Leggi su Inter-news.it

potrebbe vedere la presenza di Piotrdal primo minuto. Il calciatore polacco si trova in una posizione ideale per sperare in tale eventualità.IL PUNTO –sarà la prima sfida che i nerazzurri disputeranno dopo la sconfitta contro la Juventus dell’Allianz Stadium. Il ko per 0-1 contro i bianconeri è stato caratterizzato da una scarsa lucidità dei meneghini al momento della finalizzazione, con la conseguente “doccia fredda” rappresentata dal gol di Francisco Conceicao in una delle poche opportunità create dalla squadra piemontese nel match. Ora l’è attesa dal confronto casalingo contro ildi Patrick Vieira, una squadra cresciuta tantissimo sotto il punto didei risultati e della mentalità mostrata in campo dal momento dell’arrivo del francese.