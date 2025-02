Inter-Genoa dove vederla in tv e streaming

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Riprendersi dopo la sconfitta contro la Juventus: l’riprenderà il suo percorso verso il primo posto in classifica, ancora in mano del Napoli di Antonio Conte. Prima dello scontro diretto di domenica prossima, però, Simone Inzaghi deve affrontare il Grifone rossoblù di Patrick Vieira. Ecco quando evederesu DAZN o Sky?Previsto per oggi il blitz della dirigenza da Appiano Gentile: il momento negativo dei nerazzurri – comunque secondi a due punti di distanza dai partenopei – è vissuto anche dal presidente Beppe Marotta, che vuole stringersi attorno alla squadra e richiamare tutti a maggior compattezza e a minor superficialità.L’1 a 0 subito contro la Juventus di Thiago Motta è l’ultimo dei passi falsi – negli scontri diretti – dei Campioni d’Italia in carica.