Inter e Napoli | ‘vista’ e considerazioni sulla caccia al titolo

Il sogno (nel cuore) del, anche se sarà durissima.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “La stanchezza si fa sentire per tutti e gli azzurri stanno avendo almeno il grande merito di stringere i denti, tant’è alla ripresa degli allenamenti in programma oggi a Castel Volturno si potranno ripresentare con la coccarda dei leader sul petto e la convizione ancora più forte di poter arrivare fino in fondo”., tredici finali. “La capolista non è infatti cambiata e al capolinea mancano adesso solamente 13 giornate, che per la squadra di Antonio Conte sono destinate a trasformarsi in altrettante finali. Al di là della consapevolezza di aver lasciato ultimamente qualche punto per strada, dunque, si sta riaccendendo con prepotenza la fiammella della speranza intorno al tecnico leccese e ai suoi giocatori, che sono subito tornati padroni del loro destino nonostante la situazione di grave emergenza”.