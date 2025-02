Internews24.com - Inter, dopo il derby d’Italia con la Juventus ritorna un serio dilemma: ecco quale

di Redazione, la partita con laha fatto tornare a galla unproblema per Inzaghi e i nerazzurri:Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la partita dell’contro laavrebbe sollevato nuovamente un problema già affrontato in passato dai nerazzurri: una valida alternativa alla coppia d’attacco Lautaro Martinez-Marcus Thuram. Infatti, il numero dieci nerazzurro ha sofferto molto si avverte la mancanza di un partner d’attacco con cui potesse condividere il peso offensivo, tradizionalmente rappresentato dal francese, che attualmente sta lottando con un problema alla caviglia.LE PAROLE DEL CORRIERE DELLO SPORT- «La verità è che tutta la carriera di Lautaro ha avuto momenti di grande prolificità, poirotti da periodi in cui le sue polveri sono diventate improvvisamente fradice.