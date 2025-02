Calciomercato.it - Inter, di chi è la colpa? “Lautaro mi ha fatto pena. Inzaghi mette i giocatori in un angolo”

Continua a far discutere in casala sconfitta patita domenica sera nel derby d’Italia contro la Juventus di Thiago MottaBrucia, e non potrebbe essere altrimenti, il passo falso dell’contro la Juventus nel derby d’Italia, soprattutto alla luce del pareggio della capolista Napoli dell’ex Antonio Conte contro la Lazio di Marco Baroni.Martinez e Simone(LaPresse) – Calciomercato.itAdesso i nerazzurri sono a due lunghezze di distanza dalla vetta, ma non è questo quello che preoccupa. Nelle ultime due trasferte, la squadra meneghina ha collezionato due pesanti ko, la prima contro la Fiorentina di Raffaele Palladino con un netto 3-0 nel recupero della quattordicesima giornatarotta per il grave malore occorso in campo ad Edoardo Bove. Un ruolino di marcia che non può rendere felici i vertici del club che, nella giornata di oggi, chiameranno a rapporto i calciatori e lo staff tecnico per cercare di ricompattarsi in vista dei prossimi importanti impegni.