Inter, che frenata. Da "ingiocabili» al doppio ko. Inzaghi sprona la squadra per non restare a zero titoli

L’analisi della sconfitta è partita. Un day after che lo scorso anno è stato l’eccezione (quattro in tutta la stagione e sole due in campionato) e che negli ultimi dieci giorni l’ha affrontato a Firenze e Torino. Quello al Franchi pesava per le proporzioni, allo Stadium è arrivata una caduta di misura e fa male tanto quanto. Per diversi motivi, che allarmano. Gli scontri diretti mostrano un trend negativo: vittoria contro l’Atalanta alla terza giornata, pareggi contro Napoli, Milan e Juventus, due sconfitte contro rossoneri e bianconeri e due match clou ancora da giocare contro partenopei e bergamaschi, entrambi fuori casa. In aggiunta, i successi su Lazio e Fiorentina, ma anche un pari col Bologna. Restando alle gare più recenti, in campionato l’ha inanellato due sconfitte consecutive in trasferta, prima ancora il pareggio nel derby (ufficialmente era fuori casa anche quello) e una sola vittoria contro la Fiorentina al Meazza.