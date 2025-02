Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: Esposito jr fa 13, cambio Palacios

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Secondo gol consecutivo per Francesco Pio, che sale a 13 reti stagionali con lo Spezia. Ritorno al gol anche per Eddie Salcedo in Grecia.RIEPILOGO– Ancora una volta Francesco Pioè il protagonista del weekend tra i giocatori dell’in prestito. L’attaccante classe 2005 firma il secondo gol consecutivo nel pareggio tra Modena e Spezia, il quarto nelle ultime quattro gare. Il suo bottino stagionale sale così a 13 reti complessive, che lo rendono sempre più capocannoniere della Serie B. Nella stessa gara tra l’altro arriva anche l’esordio di Issiaka Kamate col Modena: ingresso nel finale per il francese 2004. Salendo in Serie A si registra invece la regressione di Tomas: col nuovo tecnico Alessandro Nesta l’argentino finisce in panchina, senza giocare nemmeno un minuto in Monza-Lecce (0-0).