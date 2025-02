Calciomercato.it - Insulti e 12 giornate di squalifica: salta il match scudetto

Leggi su Calciomercato.it

La corsa al titolo rischia di essere sconvolta con una decisione pesantissima: così non giocherà sicuramente lo scontro direttoSarebbe una stangata pesantissima. 12di, in pratica il suo campionato sarebbe bello che concluso. In largo anticipo chiaramente, oltre che nel momento clou, nel momento decisivo in cui ci si gioca il titolo.e 12diil(LaPresse) – Calciomercato.itIl ‘caso’ Bellingham rischia di sconvolgere la Liga. Il tuttocampista inglese rischia ben 12di sospensione per aver pronunciato‘a sfondo sessuale’ contro l’arbitro della sfida in trasferta con l’Osasuna, Munuera Montero.Montero ha estratto il rosso nei confronti di Bellingham al minuto 39 del primo tempo. Si è trattata di una espulsione per proteste, conal seguito anche se il referto del direttore di gara non riporterebbe le parole esatte uscite dalla bocca del numero 5 delle ‘Merengues’.