Notizie.com - Instagram e il pulsante “Non mi piace”, pronti alla rivoluzione social: ma qualcuno storce il naso per il “Dislike”

Leggi su Notizie.com

è pronto a lanciare il“Non mi” per unasulnetwork, una cosa che però nona tutti.e il“Non mi”,: mailper il “” (Notizie.com)Si sta studiando la soluzione maggiormente adatta, ma alcuni iniziano già a lamentarsi e la mossa appare un po’ un autogol considerando anche come da questo scenario è uscito radicalmente in passato Youtube. Il nuovodi Ig è in fase di test e ci permetterà di andare a segnalare un contenuto o un commento che non cio non riteniamo pertinente.L’obiettivo è quello di andare a filtrare i contenuti e dunque segnalare che sia al massimo pertinente a quello che è il gusto dell’utente che scorre i reel e i contenuti più in generale.