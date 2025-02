Panorama.it - Instagram, arriva il tasto "Non mi piace". Ecco come funziona

Dopo aver introdotto diverselità negli ultimi mesi - tra cui la possibilità di "resettare" l'algoritmo -,lancia una nuova funzione: il pulsante "Non mi" accanto ai commenti. Tuttavia, per ora questa novità sarà accessibile solo a un numero limitato di utenti, in quanto ancora in fase di sperimentazione.Questa nuova opzione si differenzia dai tradizionali like: il"Non mi" permetterà agli utenti di esprimere in modo discreto il proprio disaccordo con un commento, senza che il loro giudizio sia visibile pubblicamente e senza che venga mostrato un conteggio totale delle segnalazioni ricevute. L'obiettivo è migliorare la qualità delle interazioni, riducendo la visibilità di commenti poco rilevanti o potenzialmente problematici, spostandoli più in basso nel thread.