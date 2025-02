Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO

di RedazionentusNews24di Psv: lesul. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff(Marco Baridon inviato) – Giornata diper lantus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale.Inizia l’allenamento della #ntus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #??? @BaridonMarco pic.twitter.com/UKyhUUhl3K—ntusNews24.com (@junews24com) February 18, 2025La buona notizia per Thiago Motta è anche il ritorno in gruppo di #dopo l’affaticamento muscolare ? Torello in corso intanto ??? @BaridonMarco #?? #Psvpic.twitter.com/mGifwJRv65—ntusNews24.