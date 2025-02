Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz: quando torna il brasiliano? Cosa ha detto Thiago Motta sul rientro, l’annuncio sulle sue condizioni

di Redazione JuventusNews24, il tecnico della Juveha reso note ledele il motivo per cui non è stato convocato per PSV-JuventusDurante la conferenza stampa di presentazione di PSV-Juve, playoff di ritorno di Champions League,ha parlato anche di. Ecco cos’hasul– «non sarà con noi domani e speriamo presto possibile lo sia. Andrea è con noi con la squadra, anche se ieri per precauzione abbiamo fatto un lavoro differenziato. Ma sta bene come gli altri, tutti disponibili per la partita. Dopo l’Inter non è difficile preparare una partita di questo livello, l’importanza di questa partita la sappiamo bene. Noi veniamo da una vittoria importante in casa con l’Inter e domani pronti per fare una grande partita, completa, su tutti gli aspetti del gioco per meritare il passaggio agli ottavi».