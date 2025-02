Laprimapagina.it - Indipendenza Vibo Valentia: conferenza Stampa sul reclutamento di esperto per progetti PNRR

Il Movimento Politico, rappresentato dal coordinamento provinciale Giuseppe Scianò, ha convocato unaper giovedì 20 febbraio, alle ore 15.30, presso la sede di Via Caterina Gagliardi.Il tema centrale dell’incontro sarà l’“Avviso di selezione pubblica per ilcon urgenza di unper lo svolgimento di attività per la pubblicizzazione dei”, noto anche come l’avviso da 26.000 euro per due mesi. Durante la, il Movimento illustrerà le azioni intraprese a partire da metà novembre 2024 e presenterà quanto emerso su una vicenda che, secondo il gruppo, solleva gravi preoccupazioni riguardo alla trasparenza e all’accessibilità delle informazioni amministrative.La questione, che coinvolge direttamente l’operato del Comune di, non si limita all’assegnazione dell’incarico, ma solleva interrogativi sulle modalità di gestione dei fondi pubblici e sulla trasparenza dell’ente locale.