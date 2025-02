Liberoquotidiano.it - "Indegno, buttatelo fuori". Theo Hernandez nella bufera, l'appello dei tifosi alla società | Video

Il responsabile numero uno della disfatta del Milan in Champions League ha un nome e un cognome:. il terzino francese, in questa stagione, è irriconoscibile. Prestazioni ben al di sotto delle aspettative, polemiche con la squadra e gli allenatori e, soprattutto, erroracci in campo che stanno segnando la stagione dei rossoneri. L'ultimo è il più doloroso: l'espulsione per doppio giallo contro il Feyenoord agli spareggi di Champions. E pensare che il Milan aveva approcciato nel migliore dei modi la gara, passando in vantaggio dopo appena 40 secondi. Poi peròha voluto portarsi a casa il risultato con un'azione scorretta. Il terzino francese si è reso protagonista di una simulazione talmente evidente da mettere d'accordoe avversari del Milan. L'espulsione è sacrosanta.